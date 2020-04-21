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瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭認為，在環球經濟活動停滯下，產油國早前協議的大幅減產不足以解決需求減少的問題。由於減產5月份才開始，而石油持續積存下儲存設施使用率已接近極限，油價下跌但會迫使低效率的產油商關閉生產設施。該行對布蘭特期油今季目標價為每桶20美元或以下，但展望未來12個月，在供應減少與需求略為復蘇下，布蘭特期油會重返每桶40美元。

歐美疫情緩和下，各國已討論何時容許國民恢復正常生活。瑞銀的中央預測情境為，歐盟成員國及美國分別會在5月中及6月初重開經濟，但在新型冠狀病毒於醫學上獲得解決方案前，經濟活動十分大機會遇上局部或斷續封鎖，經濟運作或要到今年底才會陸續回復正常。

瑞銀對亞洲股票正面，指基本情境下亞太區股市料約有7%上升空間，對港股則持「中性」看法，意味升幅將與亞太區股市相若。該行同時給予中國股市「跑贏大市」評級，陳敏蘭解釋，是由於經濟數據反映內地經濟活動恢復較市場預期略早，相信中國股市今年下半年或會錄得雙位數升幅。

瑞銀看好具質素的周期股，如非必需消費品股及半導體股，即使這些行業的短期盈利或會受到疫情影響。該行亦對未來有能力提升市佔率的公司看法正面，而部分內房股便屬此類公司。另外，疫情下從事醫療設備、網上診症及創新藥的上市公司，亦屬該行心水股份。最後，電子商貿及金融科技一類與數碼轉型相關的公司，預期表現會繼續不俗。

陳敏蘭又提醒，疫情會加劇供應鏈轉移及保護主義，投資者有需要擁有一個分散於環球的投資組合。該行建議持有英鎊兌美元長倉，年底目標價為1.40，又屬意美國投資級別債券及高息債，因聯儲局宣布買入公司債以及企業開始暫停或減少股份回購。與此同時，在環球央行「直升機撒錢」及美國實質利率料進一步進入負區間下，瑞銀預期金價未來6至12個月會升至每盎斯1800美元以上水平，但進一步持續大幅走高則將受制於珠寶需求減少。