中國財經

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成認為，從第二季開始，中國經濟會逐漸企穩向好，並且可能一個季度比一個季度好。

他表示，由於海外疫情等不確定性，第二季中國經濟可能還無法恢復至正常水平。但假如第二季經濟增速達到3%，而第三、第四季分別達到6%和7.7%，則全年GDP增速可達3%。

他指出，從GDP支出法衡量，由於今年全球疫情蔓延、國際形勢複雜，淨出口很大程度上不在掌控內。而疫情也影響民眾收入衝擊消費。因此在促進消費和國際貿易同時，投資將在今年中國經濟增長中發揮更重要的作用、扮演更重要角色。