中國財經

商務部公布，今年首季，內地投資者共對153個國家和地區的2538家境外企業進行非金融類直接投資，累計投資1690.3億元(人民幣．下同)，按年下降0.6%。折合為242.2億美元，按年下降3.9%。

期內，內地企業在「一帶一路」沿線對52個國家非金融類直接投資42億美元，按年增長11.7%，佔同期投資總額的17.3%，較去年提升2.4個百分點。

首季對外非金融類直接投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業、採礦業領域，分別佔39.9%、15.2%、13.5%、7.2%。