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今日 14:13 中國財經

工信部:首季電訊業務收入增1.8%

工信部公布，首季電訊業務收入累計3383億元(人民幣‧下同)，按年增長1.8%，增速按年提高0.8個百分點。按照去年不變價計算的電訊業務總量完成3444億元，增長17.7%。

期內，3家基礎電訊商固定通訊業務收入1159億元，按年增長9.8%，佔電訊業務收入比重34.3%；流動通訊業務收入2224億元，跌1.9%，降幅較上年末收窄1個百分點；固定和流動數據及互聯網業務收入分別為571億元和1584億元，增長7.3%和3.8%；固定增值業務收入為439億元，增長18.9%。

截至3月末，3家電訊商的流動電話用戶總數15.9億戶，隨着經濟社會運行秩序有序恢復，3月新增用戶962萬個。4G用戶佔比80.2%，較2月末提高0.3個百分點。另固定互聯網寬頻接入用戶總數4.56億戶，增長7.7%，較上年末凈增649萬戶。

另外，蜂窩物聯網終端用戶10.78億個，按年增長49.4%，較上年末凈增5067萬個，其中應用於智能交通和智能公共事業的終端用戶增長均超過30%。網路電視(IPTV)總用戶數2.99億，增長10%。手機上網用戶規模達12.95億，對流動電話用戶的滲透率為81.5%，較2月末回升1.6個百分點。

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