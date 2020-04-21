A股午後繼續受壓，深成指及創業板挫逾2%。
上證指數現報2808點，跌43點或1.54%，成交1600.86億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10394點，挫226點或2.13%，成交2643.18億元。
滬深300指數報3780點，跌72點或1.89%；創業板指數報1997點，挫46點或2.27%。
各板塊普遍疲弱，有色金屬股挫逾2%；煤炭、房地產、金融、鋼鐵、水泥、化工股挫逾1%；電力、石油股偏軟；船舶製造股逆市升1%；半新股靠穩。
今日 13:09 中國財經
A股午後繼續受壓，深成指及創業板挫逾2%。
上證指數現報2808點，跌43點或1.54%，成交1600.86億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10394點，挫226點或2.13%，成交2643.18億元。
滬深300指數報3780點，跌72點或1.89%；創業板指數報1997點，挫46點或2.27%。
各板塊普遍疲弱，有色金屬股挫逾2%；煤炭、房地產、金融、鋼鐵、水泥、化工股挫逾1%；電力、石油股偏軟；船舶製造股逆市升1%；半新股靠穩。
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