中國財經

中央近期出台《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，首次明確將數據納入生產要素。港交所(00388)行政總裁李小加撰文表示，在全球抗疫的今天，討論這些問題也許更迫切，他倡議業界各方早日組成「數據要素產業化聯盟」，集思廣益，加速數據要素市場培育的發展進程。

他指出，首先作為新時代的新生產要素，數據市場還處在非常初期的發展階段，對很多問題的答案其實很難判斷哪些是正確的、哪些可能是錯誤的，必須以開放的態度、動態的視角和發展的眼光試錯容錯、不斷調整認識與認知。其次，必須對數據資產的基本屬性有一定的認識，因為未來的數據與今天熟知的傳統生產要素具有本質上的區別。

李小加指出，今天的大數據既來自個人衣食住行、醫療、社交等各種行為活動，也來自平台公司、政府與商業機構提供服務後的統計、收集和自然產生，很難說到底屬於誰，而今後物聯網產生的來自萬物互聯的數據會更難確權。過早、過嚴、過窄地規定數據的屬性會制約與限制數據產業的發展。

他認為，數據市場應是由政府來監管，政府今後不僅是數據的生成者、收集者、儲存者，和使用者，也會逐漸成為社會商用政府數據的經濟受益者。政府怎麼在頂層設計者、規則制訂者與商業參與者之間確定及轉換角色、怎麼當好裁判員和運動員，這都是大家極為關注的話題。

李小加又說，更早、更廣泛、更包容地發展數據共享與交易，有可能讓中國擁有先發優勢，從而在抗疫後的去全球化浪潮中利用大數據領先於其他經濟體。一方面中國比任何國家都更數字化、更互聯網化、更具能力運用人工智能、量子計算與區塊鏈等新技術；另一方面中國因掌握這些核心技術和規模而更具備重塑世界格局和提升中國全球領導力的條件。