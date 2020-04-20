中國財經

人民銀行一如市場預期下調LPR(貸款市場報價利率)，中國指數研究院表示，是次下調幅度高於2月，調節力度加大，將進一步引導房貸利率下行，提升置業需求的釋放積極性，可望有所提振市場。

中指院表示，海外疫情現仍持續快速蔓延，尚未出現轉捩點，對內地經濟和金融市場仍帶來較大不確定性。為加快中國經濟復甦，人行上月底開展逆回購操作，中標利率下降20個基點至2.2%；亦在本月中旬開展中期借貸便利(MLF)操作，中標利率下調20個基點，均進一步引導LPR下行，是次降息亦在預期之內。

中指院認為，是次1年期LPR較上期下調20個基點，是去年8月實施利率改革以來下調幅度最大的一次，經濟下行壓力仍然較大，繼續加大逆周期調節力度，降低企業融資成本，進一步激發企業活力，房企融資亦將受益。

而本次5年期以上LPR較上期下調10個基點，一方面，下調幅度低於1年期LPR，表明中央堅持「房住不炒」定位不變，房地產相關的降息仍會區別對待，趨勢亦將延續。

中指院又稱，3月以來，雖然宏觀經濟各項指標出現一定復甦，但整體經濟下行壓力不減，仍然預期年內會降準降息，以促進經濟恢復發展。另外，目前穩投資的重要性更突出，房地產業仍要發揮國民經濟穩定器和壓艙石的作用，5年期以上LPR亦有機會繼續下調。

人行今日公布，4月LPR報價顯示，1年期為3.85厘，5年期以上品種利率4.65厘，較上次分別下調20個基點和10個基點。本月兩個品種報價均創LPR新機制來最大降幅。