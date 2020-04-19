中國財經

受新冠病毒疫情重擊，中國第一季經濟錄得1992年有紀錄以來首次負增長。分析人士表示，面對外需低迷之際，中國亟需啟動內需為穩增長提供支撐，政策須加碼刺激經濟。

國家統計局公布，中國第一季國內生產總值按年收縮6.8%，按季跌9.8%。工業增加值按年跌8.4%，優於市場預期跌10%；固定資產投資跌16.1%，社會消費品零售總額跌19%，均遜於市場預期。



野村表示，儘管國內在控制疫情取得初步勝利，但中國目前仍面臨兩大嚴峻挑戰，包括疫情導致的外部需求萎縮，以及新冠肺炎第二波傳染潮的危險日益加劇，預計第二季度實際GDP增速仍將下跌0.5%。

野村預計，內地將很快出台一項大規模刺激計劃，以應對數十年來最嚴重的經濟衰退，其中大部分資金將由央行提供。具體而言，預測中國今年的實際廣義財政赤字將升至GDP的13%以上，這意味中國將推出相當於佔GDP約10%或大概10萬億(人民幣‧下同)的的刺激計劃。

海通證券認為，當前財政已成為政策重心，預計更加積極有為的積極財政將體現在三方面：一是財政赤字率有望從2.8%擴大至3.5%；二是有望發行特別國債1萬億元；三是地方專項債規模有望升至3.3萬億元。並將主要用於減稅降費、發放補貼等，支持居民消費、基建和科技投資。雖然第二季外需依然承壓，但國內疫情可控加上逆周期政策發力，預計內需的恢復將支持第二季中國經濟增速回升轉正。

道富環球市場高級多元資產策略師陸庭偉表示，中國已經過了第一階段(控制疫情)和第二階段(復工復產)，但完全激活第三階段(國內復甦)需要更直接的政策回應。今日公布的零售數據遠低於預期，這表明中國在改善流動性傳導和重振內需方面仍有調整空間。鑑於中國的家庭財富效應嚴重依賴房地產市場的價值，預期政府或會放寬對房地產貸款和購房者的限制，並通過延遲支付利息，甚至免除各種企業或土地稅來支持開發商。

中原銀行表示，受全球疫情蔓延導致的全球經濟大停擺的影響，第二季中國經濟增速可能仍將徘徊在零至較低正增長之間，全年經濟增速可能在3%至5%之間。

國家統計局新聞發言人毛盛勇稱，3月份主要經濟指標呈現回升勢頭，跌幅明顯收窄，這種改善的勢頭應能夠延續下去，特別是隨着復工復產加快統籌推進，更大力度的政策不斷出台，第二季表現會明顯好於首季。如果全球疫情控制比較好，下半年應該會比上半年更好。下一步，政府會根據形勢的變化，相機推出一些更大力度的政策。