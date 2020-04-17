A股午後續升，上證指數升近1%。
上證指數現報2847點，升27點或0.99%，成交1650.59億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10612點，升141點或1.35%，成交2899.27億元。
滬深300指數報3852點，升49點或%1.31；創業板指數報2043點，升34點或1.74%。
各板塊普遍向上，化工股升逾1%；水泥、石油、有色金屬、煤炭、房地產、鋼鐵、金融股靠穩；電力股偏軟。
國家統計局公布，中國第一季GDP按年下跌6.8%，差過市場預期；按季跌9.8%。
今日 13:09 中國財經
A股午後續升，上證指數升近1%。
上證指數現報2847點，升27點或0.99%，成交1650.59億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10612點，升141點或1.35%，成交2899.27億元。
滬深300指數報3852點，升49點或%1.31；創業板指數報2043點，升34點或1.74%。
各板塊普遍向上，化工股升逾1%；水泥、石油、有色金屬、煤炭、房地產、鋼鐵、金融股靠穩；電力股偏軟。
國家統計局公布，中國第一季GDP按年下跌6.8%，差過市場預期；按季跌9.8%。
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