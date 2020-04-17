中國美國商會與羅兵咸永道的一份聯合調查顯示，在新冠疫情影響下，在中國經營的大部分美國企業並不打算把生產和原料採購環節，轉移到中國其他地區或海外。
調查報告稱，接近70%的受訪者預期，在內地的供應鏈業務會在三個月內恢復正常，96%則估計在三至六個月內回復正常。
總部位於北京的中國美國商會指出，數據表明，該會大多數會員短期內不會撤走，並強調在幾個月的封鎖舉措後，中國在重啟經濟方面似乎走在世界前面。
調查在3月6至13日期間進行，收到25家企業回覆。
今日 11:59 中國財經
中國美國商會與羅兵咸永道的一份聯合調查顯示，在新冠疫情影響下，在中國經營的大部分美國企業並不打算把生產和原料採購環節，轉移到中國其他地區或海外。
調查報告稱，接近70%的受訪者預期，在內地的供應鏈業務會在三個月內恢復正常，96%則估計在三至六個月內回復正常。
總部位於北京的中國美國商會指出，數據表明，該會大多數會員短期內不會撤走，並強調在幾個月的封鎖舉措後，中國在重啟經濟方面似乎走在世界前面。
調查在3月6至13日期間進行，收到25家企業回覆。
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