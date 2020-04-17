中國財經

中國第一季國內生產總值(GDP)按年收縮6.8%，是1992年有紀錄以來首次負增長。國家統計局表示，第二季的經濟表現會明顯好於第一季。

國家統計局新聞發言人毛盛勇在新聞發布會上表示，3月份經濟指標比1月、2月份明顯改善，這種改善勢頭能夠延續下去，隨着復工復產加快統籌推進，第二季經濟表現會更好，會明顯好於第一季。隨着全球疫情逐漸控制，預計下半年經濟也會明顯比上半年更好。

毛盛勇指出，第一季，主要經濟指標明顯下滑，但是也看到3月份主要經濟指標呈現回升勢頭，降幅明顯收窄。同時也要看到，儘管疫情衝擊嚴重，但是基礎工業保持正常增長，防疫物資供應和生活必需品供應保障有力，14億人的基本民生得到了較好保障，社會大局是穩定的。儘管疫情衝擊嚴重，但全國沒有發生大規模裁員的情況，就業形勢總體平穩。

他表示，首季生豬生產按年下降29.1%，畜牧業總產值跌10.5%。農業生產形勢良好，春耕春播沒有收到疫情的影響。中國糧食自給率非常高，庫存充裕，「中國把飯碗端在自己手裏是沒有問題的」。

目前，全國多地發放了消費券，毛盛勇認為，從浙江、江蘇的一些地方來看，推出消費券政策以後，對於擴大當地的居民消費、擴張市場起到了比較好的作用。