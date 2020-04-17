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今日 10:36 中國財經

中國首季GDP跌6.8% 有紀錄來首現負增長

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新型冠狀病毒疫情重創中國經濟，中國第一季國內生產總值(GDP)按年收縮6.8%，是1992年有紀錄以來首次負增長。

國家統計局公布，中國第一季國內生產總值20.65萬億元(人民幣‧下同)，按年下跌6.8%，差過市場預期；按季跌9.8%。

分產業看，第一產業增加值1.02萬億元，按年跌3.2%；第二產業增加值7.36萬億元，跌9.6%；第三產業增加值12.27萬億元，跌5.2%。

今年首季規模以上工業增加值按年跌8.4%，優於市場預期跌10%。3月規模以上工業增加值按年跌1.1%，優於預期跌6.2%，跌幅較首兩個月收窄12.4個百分點。首季發電量按年跌6.8%。3月發電量按年跌4.6%。

全國固定資產投資8.41萬億元，按年跌16.1%，遜於市場預期跌15%，跌幅比首兩月收窄8.4個百分點；社會消費品零售總額7.86萬億元，按年跌19%，遜於市場預期跌12.5%。3月社會消費品零售總額按年跌15.8%，差過預期跌10%。

國統局表示，一季度，在新冠肺炎疫情衝擊下，中國經濟社會大局保持穩定。同時也要看到，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑戰。

下一步，統籌做好推進疫情防控和經濟社會發展工作，加大力度落實復工復產復市復業政策，着力保障和改善民生，堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全面恢復，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。

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