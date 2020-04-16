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美國確診逾67萬人 特朗普公布重開經濟指引

美國總統特朗普公布重啟經濟指引，提及重開條件但沒有講到重開時間，是否重開由各州州長決定。據Worldometer統計，美國確診新冠肺炎人數累積至超過67.5萬人，死亡人數逾3.45萬人。英國新增861人死，全國封鎖令延長3周。新加坡新增728宗確診，再破單日新增幅度紀錄。日本確診累積超過1萬人，204人不治。

波音下周重開西雅圖工廠 市後股價升逾8%



波音公布，下周一(4月20日)重開西雅圖廠房。消息公布後，市後時段股價升逾8%，完全收復全日收市跌幅。

瑞德西韋美國新冠肺炎病人獲療效 道期一度飆逾900點



吉利德(Gilead)生產的藥物瑞德西韋(Remdesivir)，據報在美國治療新冠肺炎病人的試藥階段取得正面療效，市後時段股價升逾一成，美股道指期貨一度飆超過900點。

Netflix創收市新高 納指漲逾1.6% 道指靠穩



美國上周首次申領失業救濟仍超過524萬人，4周合計達2200萬，幾乎抵消由金融海嘯後創造的約2300萬個職位。美股三大指數周四輕微高開後反覆，道指曾跌292點，收市輾轉升33點或0.14%；標指反覆漲0.58%；納指一枝獨秀曾漲1.98%，收市仍升1.66%。亞馬遜和Netflix齊創即市新高，Netflix並創收市新高，攀升2.91%。波音下滑8.04%，油股與金融股也表現疲弱。

外圍焦點簡訊

￭ 按首次申領失業救濟人數4周累計推算，美國目前失業率至少達17%，遠高於2009年經濟開始衰退時的10%。

￭ 美國3月新屋動工按月大跌22.3%，以年率計122萬間，創8個月新低。

￭ 美國小企業管理局(SBA):3490億美元薪酬保障計劃(PPP)應急貸款撥款用盡。

￭ 雅培藥廠推出新冠病毒快速檢測包，能一併檢測抗體。

￭ 摩根士丹利首季盈利按年減少30%，每股盈利遜預期。

￭ 蘋果：4月18日重開南韓門市。

￭ fb：容許僱員今年夏天留家中辦公，明年6月前不舉行大型會議。

￭ 美滙尾段升0.67%，報100.13；日圓兌美元跌0.37%；英鎊挫0.58%，歐羅跌0.76%。

￭ 紐約期金曾漲1.59%，每盎斯高見1768美元，收市倒跌0.5%，退守1731.7。

￭ 紐約期油曾漲3.32%，收市沒起跌，守於18年低位。布蘭特期油一度升4.24%，收市反覆漲0.5%。

￭ 拉加德：歐洲央行採取一切必要舉措撐經濟。

￭ 意大利今年財政赤字據報接近GDP的10%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市上揚0.58%，科技股抽升3%；英國、德國分別漲0.55%、0.21%。

￭ 人民銀行行長易綱：中國經濟長期向好不變。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23909點，較昨日恒指收市低水97點。

￭ ADR港股比例指數報23923點，較港低82點。

￭ 中國太平(00966)首三個月保費收入按年跌5.4%。

￭ 太保(02601)首三個月保費收入按年增1.97%。

￭ 六福(00590)：第四財季同店銷售按年跌57%。

￭ 山東黃金(01787)預期首季盈利按年增40%至68%。

￭ 五龍動力(00378)接獲收購建議，涉及相當於已發行股本約74.56%，連同未償還逾期貸款及股東貸款。



