中國財經

評級機構穆迪將中國房地產板塊展望由「穩定」降至「負面」，為近5年來首次，下調展望因疫情爆發及預期內地經濟放慢，今年全國房地產銷售將按年下跌，庫存量維持高企。

穆迪表示，房地產銷售、庫存及融資情況是判斷行業展望的3項指標，離岸融資環境雖波動，但境內流動性在中國政府力圖減輕疫情對經濟影響下仍獲支持。

中國有上千家開發商，穆迪說，大部分規模細小，而受評的70家內地開發商屬全國規模最大的一批，它們的銷售增長將依然高於全國水平，大部分具備財務緩衝以度過今年疲弱的市況。受評開發商於未來12個月雖然有較多債務將到期，但預期大部分企業有能力償還。然而，由於經濟環境困難，該行認為未來出現負面評級行動的機會將較正面評級行動為多。

庫存方面，穆迪指現時內地一手住宅的庫存處於過去數年以來的高位，今年全國平均庫存水平仍將保持高於歷史平均水平。

穆迪預期，今年內地全國房地產合同銷售額將按年下跌5%至10%，今年首兩個月的跌幅最顯著。隨着商業活動及市民日常生活逐漸恢復，房地產銷售將於谷底逐漸回升，但預期中國GDP增長減慢，今年合同銷售將比去年為低。

穆迪估計中國今年實質GDP增長只有3.3%，較去年6.1%的增速明顯減弱，投資增長將保持疲軟，尤其是私營部門的投資增長。