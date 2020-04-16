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今日 17:41 中國財經

恒大集團120億人幣廣州建大型足球場

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恒大集團總裁夏海鈞表示，廣州恒大足球場今日正式開工，總投資120億元(人民幣‧下同)，佔地約15萬平方米，總建築面積約30萬平方米，可容納10萬人，將按照世界最高水平打造，計劃在2022年底前竣工並投入使用。

他續稱，恒大將在全國再建3至5個可容納8萬至10萬人的超大型專業足球場。

另外，恒大地產旗下子公司與合作夥伴，今日以底價68.13億元競得廣州市番禺區謝村體育設施地塊及產業地塊。該體育設施用地須建設世界級專業足球場，設置至少8萬個座位。

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