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今日 14:17 中國財經

滬指午後靠穩 電力股升逾1%

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上證指數午後靠穩，現升4點。

上證指數現報2816點，升4點或0.17%，最高見2820點，升9點或0.32%，成交1772.22億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10451點，升34點或0.33%，高見10474點，升57點或0.55%，成交2985.33億元。

滬深300指數報3795點，跌1點或0.05%；創業板指數報2004點，升26點或1.35%。

各板塊個別發展，電力股升逾1%；化工股靠穩；水泥、有色金屬、房地產、煤炭、金融、鋼鐵、石油股偏軟。

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