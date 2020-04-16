熱門：

今日 09:35 中國財經

A股低開 滬指失守2800點

放大圖片

內地股市開市下跌，上證指數低開12點，失守2800點關口。

上證指數開市報2798點，跌12點或0.45%；現報2797點，跌13點或0.48%。

深成指開市報10361點，跌55點或0.53%；現報10347點，跌69點或0.67%。

滬深300指數開市報3777點，跌19點或0.52%；創業板指數開市報1970點，跌6點或0.34%。

各板塊幾乎全線下滑，石油、水泥、鋼鐵、房地產、化工、金融、有色金屬、煤炭、電力股偏軟；半新股升逾1%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads