內地股市開市下跌，上證指數低開12點，失守2800點關口。
上證指數開市報2798點，跌12點或0.45%；現報2797點，跌13點或0.48%。
深成指開市報10361點，跌55點或0.53%；現報10347點，跌69點或0.67%。
滬深300指數開市報3777點，跌19點或0.52%；創業板指數開市報1970點，跌6點或0.34%。
各板塊幾乎全線下滑，石油、水泥、鋼鐵、房地產、化工、金融、有色金屬、煤炭、電力股偏軟；半新股升逾1%。
今日 09:35 中國財經
內地股市開市下跌，上證指數低開12點，失守2800點關口。
上證指數開市報2798點，跌12點或0.45%；現報2797點，跌13點或0.48%。
深成指開市報10361點，跌55點或0.53%；現報10347點，跌69點或0.67%。
滬深300指數開市報3777點，跌19點或0.52%；創業板指數開市報1970點，跌6點或0.34%。
各板塊幾乎全線下滑，石油、水泥、鋼鐵、房地產、化工、金融、有色金屬、煤炭、電力股偏軟；半新股升逾1%。
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