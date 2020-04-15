中國財經

A股午後走低。

上證指數現報2814點，跌12點或0.44%，最低見2813點，跌14點或0.5%，成交1905.49億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10432點，跌42點或0.41%，低見10426點，跌48點或0.47%，成交3426.62億元。

滬深300指數報3801點，跌24點或0.64%；創業板指數報1982點，跌3點或0.16%。

各板塊普遍受壓，水泥股跌近2%；石油、鋼鐵股跌逾1%；煤炭、房地產、化工、金融、有色金屬股偏軟；電力股靠穩。