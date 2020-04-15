中國財經

上證指數早段維持偏軟，最新微跌1點。

上證指數現報2825點，跌1點或0.05%，最低見2819點，跌7點或0.28%，成交957.67億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10467點，跌7點或0.08%，高見10528點，升53點或0.51%，成交1911.71億元。

滬深300指數報3823點，跌2點或0.07%；創業板指數報2000點，升15點或0.77%。

各板塊個別發展，水泥股跌逾1%；石油、鋼鐵、煤炭、金融、有色金屬股偏軟；電力、化工、房地產股靠穩。