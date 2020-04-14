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今日 17:48 中國財經

在岸人民幣收跌116點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌116點子，近一周低位，最低見7.063。

人民幣兌美元在岸價收報7.0605，較上日下午4時30分收報7.0489，跌116點子或0.16%；較晚上11時30分最後成交價7.053，走弱75點子。

離岸價(CNH)亦跌穿7.06，低見7.0674，截至香港時間下午5時43分，離岸價報7.063，在岸價報7.0592。

官方今日開出的中間價報7.0406，較上日的7.03，跌106點子或0.15%。

交易員指出，今日公布的中國3月貿易數據好於預期，加上風險偏好略升，美滙指數反覆回落，推動人民幣早段一度觸及7.04關口，不過午後購滙需求強勁，令滙價由升轉跌；短期人民幣或維持區間走勢。

另有交易員認為，目前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，中國貿易狀況料繼續面臨嚴峻考驗，人民幣基本面並沒有明顯轉好；另外滙率偏強也不利於外貿恢復，短期人民幣突破7元關口意願並不強，當然如果美元明顯回落，人民幣不排除被動升值的可能。

中國海關總署公布，以美元計價，中國3月出口按年下跌6.6%，跌幅小於市場預期下跌13.9%；進口按年下跌0.9%，跌幅亦小於市場預期下跌9.8%。3月貿易順差199億美元。

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