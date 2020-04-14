中國財經

國家發改委、財政部等5部門提出意見，進一步加快推進儲氣基礎設施建設，提升天然氣儲備能力。

意見提出，根據石油天然氣有關規劃和國務院明確的各環節各類主體儲氣能力建設要求，制定發布全國年度儲氣設施建設重大工程項目清單；明確推行儲氣設施獨立運營模式。

此外，加快推進基礎設施互聯互通和公平開放，儲氣設施連接主幹管網，管道運輸企業優先接入、優先保障運輸；支持地方政府專項債券資金用於符合條件的儲氣設施建設，鼓勵金融機構提供多種服務，支持儲氣企業發行債券融資等。