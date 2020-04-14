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今日 12:25 中國財經

中國3月進出口勝預期

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中國3月進出口表現改善，優於市場預期。

中國海關總署公布，以美元計價，中國3月出口按年下跌6.6%，跌幅小於市場預期下跌13.9%；進口按年下跌0.9%，跌幅亦小於市場預期下跌9.8%。3月貿易順差199億美元。

以人民幣計價，3月出口按年下跌3.5%，跌幅小於市場預期下跌12.8%；進口則按年增長2.4%，表現亦優於預期，市場預期下跌7%。3月貿易順差1394.2億元。

中國第一季度，以人民幣計價，出口按年下跌11.4%，進口按年下跌0.7%。貿易順差983.3億元，按年減少80.6%。

中國海關發言人李魁文表示，隨着外貿穩增長政策效應逐步顯現，前期因延期復工積壓的出口訂單陸續交付，3月當月進出口有所好轉。他強調，有信心穩住外貿基本盤，將疫情對中國進出口的影響降至最低。

東盟超越歐盟成為中國第一大貿易夥伴，一季度中國對東盟進出口總值9913.4億元(人民幣‧下同)，按年增長6.1%，佔中國外貿總值的15.1%。

中國對美國進出口6680.1億元，按年下跌18.3%，其中，對美出口4765.5億元，下跌23.6%；自美進口1914.6億元，下跌1.3%。對歐盟進出口8759.3億元，按年下跌10.4%。

李魁文表示，隨着中美第一階段經貿協議的逐步落地，雙邊經貿出現一些積極因素，尤其是近期部分商品自美進口出現了良好的增長勢頭；但同時也應當看到，由於受到新冠肺炎疫情和今年春節假期延長等因素的影響，一季度對美出口下降。

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