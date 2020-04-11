內地媒體報道，中海地產上海公司總經理崔帥被上海市公安局採取強制措施，已處於被調查階段。另業內人士透露，華潤置地華東大區、萬科上海公司各有一名負責投資業務的高層失聯，或同被扣查。
報道指，中海地產在香港以中國海外發展(00688)上市，在3月底，以34.3億元人民幣投得上海內環內虹口區北外灘一幅住宅地，當時有參與入標的房企還有華潤、萬科、招商、綠城、平安等。
據了解，中海奪得地皮後，與華潤置地組建團隊，萬科上海作為財務投資。但數日前，前述項目組已經解散。
今日 17:41 中國財經
內地媒體報道，中海地產上海公司總經理崔帥被上海市公安局採取強制措施，已處於被調查階段。另業內人士透露，華潤置地華東大區、萬科上海公司各有一名負責投資業務的高層失聯，或同被扣查。
報道指，中海地產在香港以中國海外發展(00688)上市，在3月底，以34.3億元人民幣投得上海內環內虹口區北外灘一幅住宅地，當時有參與入標的房企還有華潤、萬科、招商、綠城、平安等。
據了解，中海奪得地皮後，與華潤置地組建團隊，萬科上海作為財務投資。但數日前，前述項目組已經解散。
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