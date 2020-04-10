中國財經

中國3月新增貸款遠超預期，廣義貨幣供應量(M2)增速10.1%，亦高於市場預期。

人民銀行公布，3月新增貸款2.85萬億元(人民幣‧下同)，遠高於市場預期的1.8萬億元，按年多增1.16萬億元。

今年一季度，新增貸款7.1萬億元，按年多增1.29萬億元。

分部門看，3月，住戶部門貸款增加1.21萬億元，其中，短期貸款減少509億元，中長期貸款增加1.26萬億元；企(事)業單位貸款增加6.04萬億元，其中，短期貸款增加2.3萬億元，中長期貸款增加3.04萬億元。

3月底，人民幣貸款餘額160.21萬億元，按年增長12.7%，增速比上月末高0.6個百分點，比上年同期低1個百分點。

3月底，廣義貨幣(M2)餘額208.09萬億元，按年增長10.1%，高於市場預期增長8.8%，增速分別比上月末和上年同期高1.3個和1.5個百分點。

狹義貨幣(M1)餘額57.51萬億元，按年增長5%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和0.4個百分點；流通中貨幣(M0)餘額8.3萬億元，按年增長10.8%。

今年一季度，社會融資規模增量累計為11.08萬億元，按年多2.47萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加7.25萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1910億元。