中國財經

中國通脹回落。國家統計局公布，3月居民消費價格指數(CPI)按年升4.3%，較上月回落0.9個百分點，低於市場預期。

按年比，食品價格升18.3%，非食品價格升0.7%。按月比，3月CPI按月下降1.2%，其中食品價格下降3.8%，非食品價格下降0.4%。

3月份，食品煙酒類價格按年升13.6%，影響CPI升約4.1個百分點。食品中，畜肉類價格升78%，影響CPI升約3.44個百分點，其中豬肉價格飆升1.16倍，影響CPI升約2.79個百分點；而鮮果和鮮菜價格分別下降6.1%和0.1%，合計影響CPI下降約0.12個百分點。

3月，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌1.5%，遜於市場預期下跌1.1%；按月下跌1%。

今年首季，CPI按年升4.9%，PPI按年下跌0.6%。

國統局城市司高級統計師董莉娟表示，3月份，復工復產逐步加快，交通物流逐漸恢復，保供穩價措施持續加力。春季時令菜上市量增加，物流運輸成本下降，鮮菜價格按月下降12.2%；隨着生豬調運逐步暢通、屠宰企業復工復產、各地陸續加大儲備肉投放力度，豬肉價格按月下降6.9%。

董莉娟稱，據測算，在4.3%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為3.3個百分點，新漲價影響約為1個百分點。