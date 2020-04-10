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紐約新增799人死於肺炎 連續第三日創新高



據Worldometers統計，全球新冠肺炎新增確診逾8.1萬人，累積至159.9萬；新增逾7000人死，累積至超過9.5萬。其中，美國新增逾3萬確診，累積至超過46.5萬；當中紐約新增799人死，連續三日創新高，累積增至7067宗。意大利新增610人死，多過前一天，累積至18279人；確診累積超過14.3萬，政府計劃延長全國封鎖至5月3日。西班牙都延長全國緊急狀態至4月26日，當地新增446死，新增4226人確診。日本東京新增181人確診，連續兩日新高，累積增至1519人。

OPEC+達成協議 5月起減產1000萬桶原油



油組與盟國合稱的OPEC+達成協議，5月起每日減產原油1000萬桶。紐約及倫敦油市在OPEC+公布消息前已收市，分別下滑9.3%和4.14%。較早前由於憧憬產油國減產而一度彈升13%和逾15%。

英揆約翰遜轉離醫院深切治療部



英國首相府稱，罹患新冠肺炎的約翰遜病情好轉，已由醫院深切治療部轉到普通病房。衞生部則公布，新增765人死於染疫，累積增至7248人。

聯儲局推2.3萬億美元援助措施



美國聯儲局推出總值2.3萬億美元的額外抗疫援助，幫助中小企業及州府，首次承諾購入垃圾級別企業債和有抵押債。主席鮑威爾稱，正動用緊急貸款權力支持急速下滑的經濟。

道指收漲285點 三大指數本周齊彈逾一成



美國上周首次申領失業救濟人數逾660萬，為紀錄第二高；不過聯儲局再出招向中小企業泵水，帶動美股道指周四曾飆575點；尾段受油價倒插拖累，道指曾收縮升幅至70點，收市再度回升285點或1.22%；標指和納指分別上揚1.45%和0.77%。佛雪龍和埃克森美孚分別倒插1.9%和1.6%；英特爾下滑3.12%。不過，摩根大通抽高8.97%，Travelers和高盛齊攀升逾4%。

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學4月美國消費者信心指數初值為71，低於預期75。

￭ 白宮經濟顧問庫德洛：美國經濟一、兩周內有機會重啟。

￭ 在民主黨反對下，美國參議院未能通過總值2500億美元的中小企援助議案。

￭ 美滙指數尾段跌0.75%，報99.36。日圓兌美元升0.31%，英鎊和歐羅都漲0.6%或以上。

￭ 紐約期金收市升4.1%，每盎斯報1752.8美元，創七年半高。

￭ 摩根士丹利CEO James Gorman確診新冠肺炎後康復。

￭ 加拿大3月工作崗位減少100萬個，失業率升至7.8%。

￭ 歐盟據報擬再擲5400億歐羅抗疫，總額增至3.2萬億。

￭ 泛歐Stoxx 600收市升1.57%。英國股市飆2.90%；德國漲2.24%；法國上揚1.44%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24231點，較昨日恒指收市低水69點。

￭ ADR港股比例指數報24070點，較香港收市低230點。

￭ 阿里影業(01060)料全年淨虧損擴至11億至12億人民幣。

￭ 東風(00489)3月汽車銷量按年跌62.2%；產量減少62.88%。

￭ 中車(01766)料首季盈利按年跌55%至65%。

￭ 聯想控股(03396)間接附屬以約19.09億人民幣，悉售廣州一間金融科技公司股權。

￭ 包浩斯(00483)全年同店銷售跌28%；其中，港澳跌25%，內地跌14%，台灣挫43%。

￭ I.T(00999)料全年轉錄淨虧損不少於3億元。

￭ AEON信貸(00900)全年盈利跌15.36%，末期息22仙。