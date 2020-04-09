中國財經

A股午後續升，上證指數升11點。

上證指數現報2826點，升11點或0.41%，最高見2832點，升17點或0.6%，成交2037.68億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10461點，升75點或0.73%，高見10485點，升98點或0.95%，成交3352.01億元。

滬深300指數報3794點，升14點或0.38%；創業板指數報1994點，升29點或1.49%。

各板塊普遍呈強，鋼鐵、電力股升逾1%；金融、化工、房地產、水泥、石油、有色金屬股靠穩；煤炭股偏軟。