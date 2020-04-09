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今日 11:36 中國財經

滬指半日升7點 深成指升54點

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內地股市半日收升。

上證指數高開10點後，最多升15點或0.55%，高見2830點，半日收報2823點，升7點或0.28%，成交1497.41億元(人民幣‧下同)。

深成指收報10440點，升54點或0.52%，高見10463點，升76點或0.74%，成交2472.62億元。

滬深300指數收報3790點，升9點或0.26%；創業板指數收報1991點，漲26點或1.37%。

各板塊普遍上升，鋼鐵股升逾1%；金融、電力、石油、化工、房地產股靠穩；有色金屬、煤炭、水泥股偏軟。

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