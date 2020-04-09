A股早段維持向好，創業板漲逾1%。
上證指數現報2829點，升13點或0.49%，最高見2830點，升14點或0.53%，成交1034.15億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10455點，升68點或0.66%，高見10463點，升76點或0.74%，成交1708.61億元。
滬深300指數報3799點，升19點或0.5%；創業板指數報1992點，漲27點或1.39%。
各板塊普遍走強，金融股漲逾1%；鋼鐵、電力、水泥、化工、房地產、石油、煤炭股靠穩；有色金屬股偏軟。
今日 10:34 中國財經
A股早段維持向好，創業板漲逾1%。
上證指數現報2829點，升13點或0.49%，最高見2830點，升14點或0.53%，成交1034.15億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10455點，升68點或0.66%，高見10463點，升76點或0.74%，成交1708.61億元。
滬深300指數報3799點，升19點或0.5%；創業板指數報1992點，漲27點或1.39%。
各板塊普遍走強，金融股漲逾1%；鋼鐵、電力、水泥、化工、房地產、石油、煤炭股靠穩；有色金屬股偏軟。
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