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美衞生專家料疫情好轉 宜籌劃經濟正常化



美國傳染病官員福西表示，全美新冠肺炎死亡人數本周或續攀升，但預期情況將逐步好轉。如果抗疫措施有效，華府宜籌劃讓經濟復常。

譚德塞:疫情政治化代價將是更多裹屍袋



世衞總幹事譚德塞警告各國勿將疫情政治化，否則代價將是須動用更多裹屍袋。他的言論間接回應美國總統特朗普早前對世衞處理疫情手法不公平的批評。

聯儲局:經濟前景急劇惡化 未來存在巨大不明朗



美國聯儲局上月中緊急議息的會議紀錄顯示，政策委員們認同疫情令經濟急劇惡化，局方須動用所有工具應對，利率在較長時期內應錨定在底部水平。

英國肺炎新增死亡個案創新高 約翰遜病情好轉



英國官員稱，因新冠肺炎入住醫院深切治療室的首相約翰遜病情好轉，能坐床上與醫護人員對話；而當地單日新增死亡938人，創紀錄新高。法國新增死亡人數升8%，累積至7632人。意大利新增死亡個案放緩至542宗，新增確診則增至3836宗。西班牙新增死亡757人，累積至14555人。美國紐約州新增799人死，創單日最多。新加坡確診新增142宗，創單日最大增幅，累積逾1600宗。據Worldometers統計，全球新增確診77108人，累積至超過150.8萬人；新增死亡6148人，累積至88184人不治。

疫情放緩選情利好 道指收市漲779點



市場憧憬華府及聯儲局會再加碼刺激經濟，聯儲局亦預期利率長期維持低水平，加上民主黨人桑德斯退出總統提名戰，掃除金融市場政治疑慮，美股道指周三曾飆859點，收市仍漲779點或3.44%。標指升3.41%，納指漲2.58%。雷神續升逾8%，UnitedHealth抽高近8%，高盛和摩通分別漲逾6%和4%。

外圍焦點簡訊

￭ 世貿組織預期，今年全球經濟萎縮2.5%至8.8%，商品貿易跌13%至32%。

￭ 迪士尼:Disney+用戶超過5000萬，較2月初倍增，但數字包含免費節目優惠用戶。

￭ 麥當勞截至3月底止首季同店銷售降3.4%，美國同店銷售增0.1%。

￭ 美滙指數尾段重上100關，升0.29%；歐羅兌美元跌0.35%；日圓兌美元下滑0.11%。

￭ 紐約期金反覆高收0.04%，每盎斯報1684.3美元。

￭ 憧憬產油國減產，紐約期油盤中曾漲近12%，收市仍升6.2%，布蘭特期油攀高3%。

￭ 歐股反覆，英國及德國市場分別低收0.47%及0.23%，法國微升0.1%。

￭ 疫情重創飛機需求，法國空巴削減三分之一產量。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24145點，較昨日恒指收市高水175點。

￭ ADR港股比例指數報24127點，較香港收市高157點。

￭ 利福國際(01212)斥1.287億美元於二級市場購入恒大(03333)及其附屬發行的票據。

￭ 華融(02799)附屬擬售所持華融華僑91%股份。

￭ 先施(00244)預期全年虧損擴大約10%至15%。