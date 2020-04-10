即巿股評 中國財經

環球股市表現續如新冠肺炎疫情般反覆，美股周二(7日)一度有近千點升幅，至收市已全蒸發；恒指連升兩日後昨天亦回吐，由下跌61點擴大至355點才反彈，24000關口再度不保，收報23970點，挫282點。

疫情重創經濟，各國央行紛紛減息及推出量化寬鬆，中國並未調低存款基準利率，惟人民銀行上周五(3日)也出招救市，對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城商行定向降準1個百分點(分兩次各0.5個百分點)，同時把金融機構存放於央行的超額存款準備金(超額儲備)利率從0.72厘下調至0.35厘。

人行是次定向降準是市場早已充分預期，因國務院3月31日常務會議上提到，增加中小銀行再貸款、再貼現額度1萬億元(人民幣．下同)，進一步實施對中小銀行定向降準，且引導獲得的全部資金以優惠利率貸款予中小微企業。據估計，今次定向降準釋放4000億元，覆蓋40萬億元存款，雖然相當於存款總額僅約兩成，但涉近4000家內銀，佔銀行體系數目逾99%。每家中小銀行平均可獲長期資金1億元，還降低成本每年約60億元，有助加強對中小微、民企、製造業的信貸支持。

人行今次減金融機構超額儲備利率，是自2008年從0.99厘下調至0.72厘後，時隔12年來首次，且最新水平剛好與活期存款基準利率0.35厘一致，相信是希望在釋放超儲資金的同時，不會為銀行帶來太大負擔。

附【圖】所見，近10年金融體系超額存款準備金比率(超儲率，即銀行閒置資金比例，內地稱作超額備付率)大概在1.3%至3%間，2019年底報2.4%。人行是次下調超額儲備利率，預料可刺激銀行放貸，降低超儲率，可提高資金使用效率，並傳導到實體經濟。

人行兩項措施相信能夠提升內銀股的息差及盈利表現，今年淨息差估計上調1至8個基點，全年盈利預測增加1%到6%不等，主要視乎所釋出資金再投放於貸款的規模而定。必須留意的是，若果爆發新一波疫情，對經濟影響恐超越預期，中小微企所受打擊更沉重，並增加銀行信貸風險。標普估計，今年內銀不良貸款率或會上升2個百分點，將拖累銀行資產質素。

然而，內銀派息慷慨，股息率普遍5厘以上，個別更逾7厘，且一直保持穩定，派息比率約30%，加上預計不會像英國銀行般被要求停止分派，可吸引因為滙控(00005)取消派息而換馬的投資者。

內銀股估值已處歷史低位，EJFQ資料顯示，大型銀行2020年預測市賬率介乎0.4倍到0.7倍之間，較中位數低0.9至1.7個標準差，反映估值便宜。

信報投資研究部

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