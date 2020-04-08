中國財經

京東集團宣布，未來3年將向湖北投資超過60億元人民幣，協助當地經濟恢復及中小企業發展。

在新基建方面，京東將支持湖北發展新一代基礎設施，並以智能供應鏈和智能物流為核心。在物流園區建設方面，將以現有的武漢亞洲一號為核心、覆蓋全湖北的高效物流網絡基礎上，以技術投入推動物流產業升級。

在產業扶持領域，將加強對湖北當地品牌和中小企業發展的扶持力度。



京東表示，將以自身優勢，全面開放供應鏈、物流、技術、服務等核心能力，通過一系列支持措施，推動湖北經濟復甦。