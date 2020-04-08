熱門：

今日 17:08 中國財經

京東未來3年向湖北投資逾60億人幣

放大圖片

京東集團宣布，未來3年將向湖北投資超過60億元人民幣，協助當地經濟恢復及中小企業發展。

在新基建方面，京東將支持湖北發展新一代基礎設施，並以智能供應鏈和智能物流為核心。在物流園區建設方面，將以現有的武漢亞洲一號為核心、覆蓋全湖北的高效物流網絡基礎上，以技術投入推動物流產業升級。

在產業扶持領域，將加強對湖北當地品牌和中小企業發展的扶持力度。

京東表示，將以自身優勢，全面開放供應鏈、物流、技術、服務等核心能力，通過一系列支持措施，推動湖北經濟復甦。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads