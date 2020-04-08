中國財經

路透引述政策消息人士報道，中央高層仍希望為今年經濟增長設定目標，但會低於最初的約6%；與此同時，人民銀行將加大政策寬鬆力度，以支持受新冠疫情打擊的經濟，但債務擔憂和房地產風險使人行無法跟隨聯儲局大幅減息和實施量化寬鬆(QE)。

報道援引三位參與內部政策討論的消息人士稱，人行將增加信貸規模並降低融資成本，尤其重視對增長和就業來說至關重要的小企業，同時為擴大財政支出提供空間。北京當局將依靠財政刺激來推動經濟增長。

據指，人行將主要依靠各種流動性政策工具組合來支持經濟，例如存款準備金率和各種貸款工具，以及包括各種市場利率在內的基於價格的工具，還有貸款市場報價利率(LPR)。雖然內地將加大貨幣政策寬鬆力度，但不可能追隨聯儲局。

消息又稱，由於消費者通脹料將放緩，人行可能會在4月20日下調LPR利率，並在未來幾個月下調指標存款利率。該行於3月30日下調逆回購利率20個基點。內地自2015年10月起維持指標存款利率在1.5厘不變。

另一消息人士表示，內地應繼續降準降息。但如果貨幣政策放鬆力道太強，則要擔憂其副作用，內地仍在消化前次刺激舉措的遺留影響。如果更多資金流入房地產領域，將會刺激房地產投機，並引發社會問題。當局將依靠財政刺激來推動經濟增長。