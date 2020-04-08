中國財經

A股午後續偏軟。

上證指數現報2813點，跌7點或0.26%，最低見2800點，跌20點或0.73%，成交2102.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10376點，跌52點或0.5%，低見10356點，跌72點或0.69%，成交3505.47億元。

滬深300指數報3778點，跌19點或0.51%；創業板指數報1963點，跌6點或0.31%。

各板塊個別發展，有色金屬、煤炭、化工、鋼鐵、電力股靠穩；石油、金融、房地產、水泥股偏軟。