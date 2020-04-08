國際財經 中國財經

經濟學人智庫(EIU)預期，新型冠狀病毒疫情爆發將令今年全球經濟收縮2.5%，較環球金融危機時的情況更差。

該智庫發表報告稱，在新冠疫情爆發前，原預測今年全球GDP按年增長2.3%。疫情對經濟增長的負面影響來自需求及供應兩方面，一方面，各國的隔離措施、疾病及消極的消費者及商業情緒將壓抑需求面；另一方面，關閉工廠及供應鏈中斷將造成供應瓶頸。

報告預期，如疫情的傳播在全球範圍內得到控制，並且沒有出現第二波或第三波的大流行，全球經濟於下半年將會溫和反彈。然而，疫情對市場信心及需求的影響將會較為長遠。

報告稱，在最壞的情況下，倘因遏制疫情大流行令發達國家財政收入減少並大幅增加公共開支，更有可能出現主權債務危機。特別是一些歐洲國家如意大利和西班牙，其財政狀況在疫情爆發前本已薄弱，任何一個這些國家的潛在債務危機，均可能迅速蔓延至其他發達國家和新興市場，將全球經濟推向可能更深的低谷。

談及中國，智庫表示，中國為最先爆發新冠病毒疫情的國家，當局對湖北及其他省份的封城措施，大大地限制了對國內及國際供應鏈至關重要地區的經濟活動。鑑於現時有跡象顯示中國的經濟活動開始慢慢恢復，並逐漸取消隔離措施令生活逐漸回復正常，因此預期第二季中國的GDP按季增長反彈至9.2%，首季按季則收縮10.9%。但第二季的強勁增長主要由於較低的同比基數效應，相信中國今年全年GDP增長將只有1%。

智庫又稱，疫情對美國經濟增長的影響將主要體現在第二季，料GDP按季將收縮5.9%，較首季收縮1.3%擴大。