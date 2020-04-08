中國財經

內地股市半日低收，上證指數半日跌8點。

上證指數低開14點後，最多跌20點或0.73%，低見2800點，半日收報2811點，跌8點或0.32%，成交1530.03億元(人民幣‧下同)。

深成指收報10367點，跌61點或0.59%，低見10356點，跌72點或0.69%，成交2626.22億元。

滬深300指數收報3777點，跌20點或0.53%；創業板指數收報1962點，跌7點或0.37%。

各板塊個別發展，石油、金融、水泥、房地產、煤炭股偏軟；電力、鋼鐵、化工、有色金屬股靠穩。