內地股市半日低收，上證指數半日跌8點。
上證指數低開14點後，最多跌20點或0.73%，低見2800點，半日收報2811點，跌8點或0.32%，成交1530.03億元(人民幣‧下同)。
深成指收報10367點，跌61點或0.59%，低見10356點，跌72點或0.69%，成交2626.22億元。
滬深300指數收報3777點，跌20點或0.53%；創業板指數收報1962點，跌7點或0.37%。
各板塊個別發展，石油、金融、水泥、房地產、煤炭股偏軟；電力、鋼鐵、化工、有色金屬股靠穩。
今日 11:36 中國財經
內地股市半日低收，上證指數半日跌8點。
上證指數低開14點後，最多跌20點或0.73%，低見2800點，半日收報2811點，跌8點或0.32%，成交1530.03億元(人民幣‧下同)。
深成指收報10367點，跌61點或0.59%，低見10356點，跌72點或0.69%，成交2626.22億元。
滬深300指數收報3777點，跌20點或0.53%；創業板指數收報1962點，跌7點或0.37%。
各板塊個別發展，石油、金融、水泥、房地產、煤炭股偏軟；電力、鋼鐵、化工、有色金屬股靠穩。
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