中國財經

中國移動(00941)、中國電信(00728)、中國聯通(00762)聯合發布《5G消息白皮書》。據悉，全球流動通訊系統協會(GSMA)計劃將5G消息納入5G終端必選功能，未來用戶通過升級換代5G手機，即可便捷使用5G消息服務。

白皮書指出，5G消息業務是終端原生基礎短消息服務的全新升級，依照交互方式大致可分為兩類，分別為個人用戶之間，以及企業與個人用戶之間的訊息交互。個人用戶方面，5G消息將打破傳統簡訊對每條訊息的長度限制，內容將突破文字局限，促使文字、圖片、音頻、視頻、位置等融合。企業方面，5G消息將為提供企業與個人用戶之間的訊息交互介面。企業可通過文字、語音、選項卡等，向用戶輸出個人化服務與諮詢。

與目前的消息類應用軟件相比，5G消息在繼承傳統簡訊免註冊登錄、免安裝應用等特性的基礎上，進一步達到訊息交互的便捷高效。此外，5G消息還支持加密傳輸、圖形密碼等訊息交互方式，保障安全及保護用戶隱私。

中移動副總經理董昕表示，5G消息是全球運營商的共同選擇。

隨着《5G消息白皮書》的發布，中移動、中電信、聯通將與全球運營商、產業合作夥伴合作，將5G消息業務發展為多終端支持、廣用戶覆蓋、多行業賦能的5G通用訊息通訊服務。