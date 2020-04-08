中國財經

上證指數早段跌幅收窄，現跌7點。

上證指數現報2813點，跌7點或0.26%，最低見2800點，跌20點或0.73%，成交1050.09億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10405點，跌23點或0.22%，低見10356點，跌72點或0.69%，成交1862.93億元。

滬深300指數報3783點，跌14點或0.37%；創業板指數報1969點，跌不足1點或0.04%。

各板塊個別發展，石油、水泥、金融股偏軟；鋼鐵、化工、煤炭、有色金屬、電力、房地產股靠穩。