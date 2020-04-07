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中國電訊設備供應商華為技術總監Paul Scanlan表示，美國政府試圖切斷華為全球晶片供應鏈的做法實屬不幸，但華府的行動無礙集團的業務發展。

Scanlan周二在一個網上研討會稱，無論美國限制本地公司向華為供應晶片，抑或阻止其他零件供應渠道，有關做法都屬不幸，因為全球供應商都會一同受拖累。

Scanlan強調，華為業務能力不會受阻，集團每年投放200億美元進行研發。

此前有媒體報道，美國可能加強限制華為，要求只要有使用美國技術，即使是外國公司，也不可以向華為供應晶片。