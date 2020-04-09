即巿股評 港股直擊 中國財經

A股昨天假後復市，上證指數收報2820點，比清明節小長假前上升56點(2.05%)，重越2800點關，上周「瑞幸爆煲」對中港股市顯然沒有構成多大衝擊。

今年熊爪襲地球，上證指數卻能幸免，以去年4月8日高位3288點計，最深回吐19.5%(以收市價計則為18.7%)，未致步入技術熊市。單計2020年，上證指數迄今僅挫7.5%，跑贏歐美亞主要股市，而深圳創業板指數更一枝獨秀，升了9.5%。

最先爆發新冠肺炎的武漢今天終於「解封」，代表這個中部樞紐城市的經濟活動有望逐步回復正常，也反映內地春假後復工進程踏入新階段。

值得留意的是，海外其他國家受疫情影響，多個城市仍未解鎖，停擺者眾，距環球供應鏈全面恢復言之尚早，這對內地經濟來說，屬不明朗因素。

中國疫情基本受控，國際貨幣基金組織(IMF)提到，內地PMI數據在年初急跌後見改善，呈現有限而令人鼓舞的復甦，惟須防範「復發」。中國似乎已走出最惡劣時刻，股市前景相對較獲看好。

富達國際認為，今年中國企業盈利下調幅度將比歐美地區為細，A股可看高一線。根據彭博資料，上證指數預測市盈率只有10倍左右，低於美股標普500指數的逾15倍與歐股的約13倍，意味從估值衡量，A股亦具吸引力。

A股短線還憧憬有「國策」催化劑。通常於3月舉行而被迫延期的政協及人大會議，有指可能在4月底召開，遲來了個多月的「兩會行情」有機會出現，隨着新刺激經濟政策醞釀出台，估計應可利好A股，個別板塊更有望掀起炒作。

此外，在各國猛推紓困措施下，內地「出手」較為審慎，市場要求減息呼聲雖高唱入雲，人行上周五卻表示存款利率是「壓艙石」，非不得已無意下調，言猶在耳，人行同日即宣布實施定向降準和調低超儲存款準備金率，一方面代表放水救市依然屬大方向，另一方面亦反映內地刺激經濟工具並未傾囊而出，日後起碼還有減息一招可用。至於如何讓釋放的資金流向需要支援的企業，這正是全球政府及央行所面對的難題。

儘管尚有調控彈藥，惟高槓桿未曾解決又躍升，加上外貿不振，消費意慾薄弱，單靠投資無法撐起瀕臨倒退的經濟，換句話說，中國目前處境難言向好，只是相對海外表現理想而已。

附【圖】所見，上證指數於3月挫至2646點，剛好在2019年初升浪累積漲幅回調76.4%找到支持，反彈首個目標為黃金比率50%(2865點)，突破一頂低於一頂、一底低於一底走勢前，A股抗熊仍須努力。

信報投資研究部

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