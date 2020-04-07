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中國豁免進口商關稅 美LNG船向華發貨

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北京當局早前給予部分液化天然氣(LNG)進口商關稅豁免，外電引述航運及貿易消息人士報道，多艘載有美國LNG的船隻正駛向中國，預計將在4月底至5月初抵達。

3名知情人士表示，中國開始給予LNG進口商關稅豁免，關稅已降至零，但仍要收取10%的加值稅。

金融市場數據供應商Refinitiv的船隻追踪數據及Kpler的資料顯示，上月在美國裝運LNG的4艘船隻正駛向中國。由於中美貿易戰開打，中國去年將美國LNG的進口關稅稅率調高至25%，這是去年3月以來首度有美國LNG向中國發貨。

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