中國財經

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成認為，疫情或導致內地首季經濟負增長，初步測算負增長2%至3%。

盛松成指出，疫情對中國第一季經濟的影響，目前各方分歧較大，但大多傾向悲觀，有部分學者認為，首季GDP增速將下跌5%左右，甚至低至下跌8%至10%。他說，本身有不同的看法，並認為GDP增速大概為負，估計介乎負增長2%至3%。

盛松成解釋說，對經濟增速的分析，可從時間和產業兩個維度綜合考慮。從時間維度來看，今年首季經濟活動有效天數遠少於往年同期，主因是農曆新年比去年提前了11天，加上農曆年假期結束後一段很長時間，大部分地區的經濟活動因疫情而停擺。

從產業維度來看，第一產業受疫情的影響相對有限；第二產業受到的影響較大；屬服務業的第三產業面對的衝擊最大，對經濟的影響也最大。盛松成稱，如果沒有第三產業的高增長，去年中國很難達到6%的經濟增速，所以服務業受重創，對經濟的打擊會很大。

他又說，根據首兩個月的數據，推算首季批發零售收入下降15%左右、房地產銷售降幅約20%、旅客發送量下降約30%、住宿餐飲收入縮減約40%，則第一季第三產業增加值損失將約1萬億元(人民幣‧下同)。另據初步測算，首季第二產業增加值損失接近7000億元，而第一產業季內佔比很小，幾乎不影響整體經濟增速。