中國財經

美國納斯特上市、被捧為「中國星巴克」的內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)爆出造假數醜聞後，事件波及內地險企。美國有多家律師行將對瑞幸和特定管理人員提訴，瑞幸向相關保險公司提出董責險理賠申請。

內媒報道，瑞幸咖啡在赴美上市前投保了董責險，總保額達2500萬美元(1.95億港元)，內地有多家保險公司以共保體的形式參與相關承保。

據悉，瑞幸董責險保單組成的共保體共有4層，底層共保體由8家中資公司組成，保額1000萬美元，中國平安(02318)的中國平安產險是底層首席承保方，承保底層份額達30%。

業界表示，當損失達到約定額度後，底層將被擊破，再由緊接着的超賠層承保公司繼續賠付，故底層承保公司往往受最大影響。不過，董責險並非萬能，對於被保險人的故意違法行為，保險公司可以拒絕承保。

瑞幸上周「自爆」去年第二季至第四季度，虛報銷售額約為22億元人民幣，令公司聲譽嚴重受創，股價狂瀉，事件持續發酵。

董責險是指由公司或公司與董事、高級管理人員共同出資購買，對被保險董事及高級管理人員在履行公司管理職責過程中，因被指控工作疏忽或行為不當，而被追究其個人賠償責任時，由保險人負責賠償該董事或高級管理人員進行責任抗辯所支出的有關法律費用，並代為償付其應當承擔的民事賠償責任的保險。