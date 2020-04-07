中國財經

A股午後持續走高。

上證指數現報2812點，升48點或1.75%，最高見2819點，漲55點或2.01%，成交1802.67億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10388點，漲278點或2.75%，高見10418點，漲308點或3.05%，成交2870.04億元。

滬深300指數報3786點，升73點或1.97%；創業板指數報1961點，漲54點或2.86%。

各板塊全線走強，水泥股漲逾4%；有色金屬股漲逾3%；化工、鋼鐵股漲逾2%；電力、煤炭、房地產、金融、石油股升逾1%。