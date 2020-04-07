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今日 11:20 中國財經

亞投行向中國提供近25億人幣貸款抗疫

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亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)表示，作為其首筆緊急援助貸款，將向中國政府提供主權擔保貸款24.85億元人民幣。

該行指出，該項目將加強北京和重慶應對突發公共衞生事件的能力。實施內容包括支持疾控中心的升級改造、提升醫療機構的應急防疫處理能力，以及為前線醫務人員採購用於疫情防控的應急設備和物資。

亞投行副行長Konstantin Limitovskiy說，這筆緊急貸款充分體現在成員面對突發危機時，該行會迅速積極響應成員的需求，並幫助成員作出有效應對。

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