內地積極推動經濟回復常態，據中國旅遊研究院綜合估算，清明節假期，全國國內旅遊接待總人數4325.4萬人次，按年減少61.4%，旅遊收入82.6億元人民幣，按年減少80.7%。
景區方面，黃山兩次啟動限流分遊措施，南嶽衡山等景區恢復到往年同期水平，周莊古鎮、千島湖景區遊客達正常水平的一半左右。
中國旅遊研究院與中國聯通(00762)大數據監測顯示，新疆、青海、吉林、雲南、西藏、安徽、廣東、四川等地旅遊市場復甦較快，遊客量恢復至去年清明假期的五成以上。
今日 11:00 中國財經
內地積極推動經濟回復常態，據中國旅遊研究院綜合估算，清明節假期，全國國內旅遊接待總人數4325.4萬人次，按年減少61.4%，旅遊收入82.6億元人民幣，按年減少80.7%。
景區方面，黃山兩次啟動限流分遊措施，南嶽衡山等景區恢復到往年同期水平，周莊古鎮、千島湖景區遊客達正常水平的一半左右。
中國旅遊研究院與中國聯通(00762)大數據監測顯示，新疆、青海、吉林、雲南、西藏、安徽、廣東、四川等地旅遊市場復甦較快，遊客量恢復至去年清明假期的五成以上。
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