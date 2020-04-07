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今日 11:00 中國財經

清明假期內地旅遊收入按年減八成

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內地積極推動經濟回復常態，據中國旅遊研究院綜合估算，清明節假期，全國國內旅遊接待總人數4325.4萬人次，按年減少61.4%，旅遊收入82.6億元人民幣，按年減少80.7%。

景區方面，黃山兩次啟動限流分遊措施，南嶽衡山等景區恢復到往年同期水平，周莊古鎮、千島湖景區遊客達正常水平的一半左右。

中國旅遊研究院與中國聯通(00762)大數據監測顯示，新疆、青海、吉林、雲南、西藏、安徽、廣東、四川等地旅遊市場復甦較快，遊客量恢復至去年清明假期的五成以上。

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