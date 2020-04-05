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今日 14:42 中國財經

瑞幸咖啡就涉財務造假致歉

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瑞幸咖啡就涉及財務造假事件及其所造成的極惡劣影響，致以道歉。

該公司表示，涉事高管及員工已被停職調查。瑞幸咖啡董事會已委託獨立董事組成的特別委員會及委任的第三方獨立機構，進行全面徹底調查。公司會第一時間向公眾披露調查結果，並採取一切必要的補救措施。

該公司稱，任何涉事人員，將保留採取法律手段的權利，不會包庇，絕不姑息。同時公司會持續服務社會，保持正常經營，穩定員工和門店業務。

瑞幸上周稱調查發現，去年第二季度至第四季度的虛報銷售額約為22億元人民幣。

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