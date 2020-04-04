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肺疫危機下 美國首間小型銀行倒閉



新冠肺炎疫情爆發以來，美國出現首宗銀行倒閉個案。聯邦存款保障機構已接管位於西弗吉尼亞州的小型銀行The First State Bank of Barboursville。

IMF:新型肺炎釀成「史無前例」金融危機



IMF總幹事格奧爾基耶娃表示，新冠病毒疫情大流行釀成的金融危機，屬於「史無前例」(like no other)，過往也未曾見過世界經濟陷入停頓。

全球確診病例新增逾8萬 累積近6萬人死



據Worldometer統計，全球新肺炎確診病例新增81617宗；死亡人數累積增至59128宗。其中，美國紐約州累積確診病例突破10萬宗。

非農職位勁削70萬 道指低收逾300點



美國3月非農業職位勁減70.1萬個，為2010年以來首次下跌；失業率升至4.4%，數據遠遜預期，進一步證明經濟衰退逼近，拖累美股三大指數周五曾滑落逾2%。道指早段反覆微升34點後，跌幅擴大至550點，收市仍挫360點或1.69%。標指和納指分別跌1.51%和1.53%。UnitedHealth股價下滑逾4%，美國運通和VISA分別插水4%和3.5%；摩通和高盛分別回吐2.9%和1.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月ISM非製造業活動指數降至52.5，為2016年8月以來低位，預期降至44。

￭ 美國疾控中心建議國民戴口罩防疫，新指引屬自願性質，特朗普稱他不會戴。

￭ 美國航空、達美航空及JetBlue等企業，向華府申請合共320億美元抗疫援助。

￭ 美滙指數尾段升0.43%，報100.61；美元兌歐羅和日圓分別升0.44%和0.52%。

￭ 紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1645.7美元。

￭ 俄羅斯總統普京據報認同減產，布蘭特期油及紐約期油收市飆13.9%及11.9%。

￭ 英德法意西3月服務業PMI均錄歷來最大單月跌幅，拖累泛歐Stoxx 600指數收市跌0.97%。

￭ 英超賽會：今季餘下賽事不會在5月初恢復。

￭ 海航集團持7成權益的飛機租賃融資集團Avolon，棄購合共79架波音及空巴飛機。

金管局降銀行監管儲備水平 釋逾2000億借貸空間



金管局下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2000億港元的借貸空間，提高銀行資產負債表應對未來貸款需求的彈性。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23076點，較昨日恒指收市低水160點。

￭ ADR港股比例指數報23075點，較港低160點。

￭ 錦州銀行(00416)以450億人民幣，出售持有的若干信貸及其他資產。

￭ 中航國際(00161)本月17日自聯交所除牌。

￭ 政府：港珠澳大橋香港口岸旅客清關服務時間，縮短至每日上午10時至晚上8時；私家車清關服務由每日上午6時至晚上10時。