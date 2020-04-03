中國財經

中國商務部表示，目前新冠疫情防控形勢持續向好，經濟社會秩序加快恢復，但疫情在境外呈加速擴散蔓延態勢，對中國吸引外資及外資企業復工復產造成新負面影響。將通過落實稅收等政策優惠對沖疫情影響，引導外資更多投向先進製造業、新興產業、高新技術、節能環保等領域。

商務部外資司司長宗長青指出，外資企業用人難點從本地轉為外籍，國內人員返崗進度加快，但外籍高管、技術人員離境來華受到更多限制；物流堵點從國內變成國際，歐美多地港口關閉、航線停飛，空中運力減半、費用大幅上漲；供應鏈斷點從國內移至境外。

他稱，境內企業產能逐步恢復，但境外需求下降，訂單取消或延遲，對企業經營發展造成新衝擊。國內產業鏈、供應鏈加快修復，但歐美日韓多處工廠停擺，外資企業所需部分高技術中間件、新材料面臨斷供。

宗長青又強調，針對疫情蔓延對全球投資貿易活動的不利影響，文件加大穩外資政策落實力度，保護外商合法權益，把國內的投資環境打造得更好；同時提出要加強多雙邊投資促進機制建設，統籌做好疫情防控和經貿往來國際協調與合作，不斷推動投資自由化便利化，為中國穩外資營造良好的國際環境。

宗長青還稱，據外貿外資協調機制監測，截至本周一，8756家重點外資企業中，66.9%的企業產能恢復率超過70%，只有14.5%的企業產能恢復率不足50%。從行業看，製造業外資企業復工復產較快，超過七成產能恢復率達到70%以上；約六成的服務業外資企業營業額達到平時的70%以上。

商務部認為，中國經濟長期向好的基本發展趨勢沒有變，內地超大市場規模的強大磁吸力沒有變，在產業配套、人力資源、基礎設施等方面的綜合競爭力，持續保持優勢，外商長期在華投資經營有信心。