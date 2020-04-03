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新冠病毒疫情肆虐全球，亞洲開發銀行(ADB)表示，視乎疫情在歐洲、美國和其他主要經濟體的蔓延程度，其對全球造成的代價可能高達4.1萬億元(美元‧下同)(31.98萬億港元)，差不多是全球GDP的5%。

亞開行發布《亞洲發展展望》報告中指出，倘若疫情在較短時間內獲得控制，可使損失減少至2萬億元(約15.6萬億港元)，約為全球GDP的2.3%。包括中國在內的亞洲開發中國家所付出的代價，會佔總體損失的22%至36%。

亞開行首席經濟學家Yasuyuki Sawada稱，誰也無法預測疫情蔓延範圍會有多廣，控制疫情所需要的時間也許會比目前所預計的還要長，出現嚴重金融動盪和發生金融危機的可能性不能低估。

對於發展中亞洲經濟體，亞開行表示，受疫情衝擊，本已增長放緩的發展中亞洲經濟體今年料將大幅趨弱，但明年經濟增長可望強勁反彈。預期發展中亞洲今年經濟增長2.2%，與去年持平，先前預測增長5.2%。這將是發展中亞洲經濟體22年來最低增速。但預計明年發展中亞洲經濟體將復甦，增長6.2%。

亞開行大幅下調中國今年增長預測，從此前的5.8%大幅下調至2.3%，因首兩個月經濟活動不佳，但預計明年經濟增速將強勁反彈至7.3%。東南亞今年經濟增長率將由去年的4.4%放緩至1%，料明年增長回升至4.7%。